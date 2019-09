Enache e OUT de la Hermannstadt! "E ultimul meu meci" Antrenorul a explicat decizia

FC Hermannstadt a pierdut cu 0-1 meciul cu FC Botosani.

Costel Enache a fost total dezamagit de meciul facut de elevii sai si se considera vinovat pentru aceasta prestatie slaba, astfel ca a anuntat la finalul meciului ca acesta este ultimul sau joc pe banca lui Hermannstadt.

"Cand joaca asa, raspunderea e in totalitate a mea. Am spus si am discutat in club si in cadrul grupului, daca eu sunt cel responsabil, atunci am sa platesc eu. Cred ca voi gasi intelegere, din punctul meu de vedere e ultimul meu joc la Hermannstadt.

O continuitate intr-un joc anost si fara orizont. Cand toata echipa se comporta asa, e clar ca raspunderea e mai mult la mine decat in alte parti", a spus Costel Enache la finalul meciului.

Costel Enache a venit la Hermannstadt in luna iunie a acestui an. Echipa din Sibiu este pe locul 11 in Liga 1, cu 10 puncte adunate in 11 etape.