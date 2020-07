Emotii pentru olteni? Gigi Becali, semnal de ALARMA in lupta pentru titlu: "Nu joaca precum o campioana!"

Chiar daca echipa sa a pierdut la Craiova cu 2-1, Becali nu le da sanse oltenilor.

Craiova a invins cu 2-1 FCSB, dupa doua penalty-uri transformate de Cicaldau si Nistor. Golul oaspetilor a fost reusit de Iulian Cristea, iar arbitrajul a fost indelung contestat de ros-albastri. Desi toata lumea o considera pe Craiova favorita la titlu acum, Gigi Becali nu crede ca oltenii se vor impune in fata CFR-ului!

"Craiova nu a avut nicio ocazie! Nu a jucat nimic! Noi am avut 100 de ocazii, am jucat. Bine, nici noi nu am jucat prea bine. Eu zic ca ei nu vor lua titlul si o sa explic de ce. Trebuie sa ai mai multe ocazii cand joci acasa. Craiova nu are valoare de campioana, nu a jucat ca o campioana!", a spus Gigi Becali la Look Plus.

Craiova este la 4 puncte deasupra campioanei CFR, care are insa un meci in minus.

Titlul se poate decide in ultima etapa, cand cele doua echipe se vor infrunta chiar pe stadionul din Craiova!