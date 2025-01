Antrenorul moldovenilor, Emil Săndoi, s-a arătat extrem de dezamăgit de rezultat la finalul partidei, acuzând lipsa de experiență și greșelile individuale ale jucătorilor săi.



Săndoi a susținut că echipa sa a făcut prea multe greșeli individuale, în special în faza defensivă.



"Am început meciul temători. Am primit gol. Revenim în joc, avem bară, după un minut sau un minut jumate iar facem iar un cadou. Nu ai voie să pasezi lateral când ai adversarul în pressing. Dacă ar fi înscirs din alte faze nu aș mai fi fost supărat.



Facem prea multe cadouri. Gheorghiță mai ales mi-a spus că am fi avut penalty. I-a furat mingea adversarului și acesta l-a călcat. Eu îl cred pe el, nu am văzut reluarea, însă nu are niciun interes să mă mintă.

Săndoi, dezamăgit de evoluția echipei



Am început cu frică, se vede și lipsa unor jocuri amicale. Am avut doar un amical. Ne-ar mai fi trebuit încă un amical, celelalte echipe, care au rămas în țară, cum ar fi Farul de exemplu, nu au vrut să joace cu noi.



Poate și de asta am început temător. Și atmosfera a contat, dar cu trecea timpului am intrat în joc. Nu am arătat rău astăzi.



În față nu am ami avut altă soluție.Am încercat să aducem un plus, poate schimbam mai repede dacă am fi transferat jucătorii.



Nu pot să comentez ce a declarat Gheorghiță. O fază care a fost la limită, nu știu dacă a fost împotriva noastră.Nu e genul meu, un plus pentru Rapid. Când au făcut schimbările s-a văzut la ei. Cam asta este concluzia", a spus Emil Săndoi la finalul meciului.



Poli Iaşi a ajuns la şapte etape consecutive fără victorie, două egaluri şi cinci eşecuri, ultimele trei la rând. Rapid are două victorii şi un egal în ultimele trei etape.



În meciul din tur, disputat pe terenul moldovenilor, Rapid s-a impus cu acelaşi scor, 2-1.