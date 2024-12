Moldovenii s-au deplasat vineri seară pe ”Arcul de Triumf” pentru confruntarea cu ”câinii roșii” din etapa #20 a SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, Poli Iași nu a înregistrat niciun punct.



Emil Săndoi e sincer după Dinamo - Poli Iași și pune presiune pe jucătorii săi: ”Da, o să facem asta”



Emil Săndoi, antrenorul moldovenilor, susține că Dinamo a meritat victoria și punctează faptul că în perioada de mercato din iarnă va trebui să consolideze lotul.



”E adevărat, Dinamo a dominat partida de astăzi și a avut ocaziile mai clare. Dar și noi am avut oportunități din care puteam să facem diferența. Pe final am făcut greșeli individuale care ne-au costat. Ultimele minute deja și noi riscam, eram deschiși. Al doilea gol pe care l-am primit... Se întâmplă.



Per total, trebuie să recunosc, Dinamo a meritat victoria astăzi. Nu trebuie să există complexe în ziua de azi. Dinamo a reușit să-și impună jocul. E adevărat, și noi am avut momentele noastre când am contracarat bine. Am avut câteva situații prin care puteam face diferența chiar dacă nemeritat Trebuie să o spun.



În ultima perioadă nu există meci fără să primim gol. Îmi place să muncesc, nu renunț niciodată. Dar gândiți-vă că eu am venit exact în ziua în care s-a încheiat perioada de transferuri. Din punctul meu de vedere am mai fi avut nevoie de ceva întăriri. Asta este situația în momentul de față. Trebuie să ne gândim la transferuri, da”, a spus Emil Săndoi.



