Gazdele au deschis scorul prin Adrian Chică-Roşă (29), care a fructificat centrarea lui Hervin Ongenda. Ieşenii au egalat prin Andrei Gheorghiţă (84), după ce portarul Giannis Anestis a respins în faţă mingea şutată de Mihai Bordeianu.

Poli Iaşi a obţinut un singur punct în ultimele trei deplasări. FC Botoşani este neînvinsă de patru meciuri, în care are o victorie şi trei egaluri.

Ce a declarat Emil Săndoi după remiza cu FC Botoșani

La finalul partidei, antrenorul formației din ”Copou” a mărturisit că echipa sa ar fi meritat victoria în derby-ul Moldovei.

"Ne-am văzut conduși dintr-o greșeală, chiar stăteam de vorbă cu jucătorii...A fost mingea noastră, ne-a sărit, mă rog, astea sunt scuze. Eu zic că și după aceea, chiar dacă am riscat, am controlat jocul, am fost echipa mai bună.

E adevărat, puteam să și pierdem, având în vedere că am egalat pe final. E un rezultat echitabil, cu mai multe plusuri pentru noi. Botoșani a reușit să închidă bine culoarele spre poartă după ce au deschis scorul.

Urmează un meci dificil. Chiar dacă Buzăul are doar 13 puncte, vedeți că Botoșani care avea tot 13 punce în două meciuri a reușit să facă încă 4 puncte.



Buzăul are un antrenor foarte bun, îl apreciez și asta nu doar pentru că am fost colegi. Au jucători cu calitate ofensivă. Au pierdut la limită în ultimele meciuri. Va fi un meci dificil", a declarat Emil Săndoi, potrivit Digi Sport.