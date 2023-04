Elias Charalambous le-a spus ciprioților cum a ajuns la FCSB și ce a găsit la clubul lui Gigi Becali

Charalambous a intervenit la postul cipriot de radio Super Sport FM, unde a explicat cum a ajuns la FCSB, cum a găsit echipa și ce mesaje a primit după ce a semnat cu vicecampioana României.

Elias Charalambous, primul interviu în Cipru după numirea la FCSB

Cipriotul a subliniat că se simte onorat pentru că a ajuns la un club atât de important și a anunțat că va încerca să îi aducă lui FCSB un titlu după o pauză de opt ani.

"Am avut noroc că am jucat în România acum câțiva ani și cunosc cum stau lucrurile. Oamenii m-au primit foarte bune, sunt fericit. Am început să lucrez de săptămâna trecută și vom lupta pentru campionat până la final.

Cum am ajuns aici? Am discutat cu agentul meu acum ceva timp. Am avut o primă conversație acum o lună, au întrebat despre mine, iar în cele din urmă am ajuns la o înțelegere.

Echipa este bine organizată, este un club uriaș al țării, cu o istorie bogată. În București sunt recunoscut acum oriunde merg, e multă presiune să reușesc. Am început bine, însă toate meciurile sunt dificile în play-off, toate sunt niște derby-uri.

Este o onoare să fiu aici. Am primit multe mesaje de la ciprioți care locuiesc în România sau din Cipru. Mi-au urat succes și le mulțumesc.

În echipă nu sunt foarte mulți străini. Sunt șapte în total. Se pune mai mult accent pe jucătorii românii, ceea ce este bine", a spus Elias Charalambous, potrivit sursei citate.

În aceste zile, Elias Charalambous pregătește meciul lui FCSB contra lui CFR Cluj, care se joacă duminică, de la ora 21:00, în runda a treia din play-off.

FCSB se află acum pe locul 3, cu 33 de puncte, la trei lungimi în spatele liderului Farul Constanța și la una sub CFR Cluj.