Deși sunt văzute adversare directe în lupta la titlu, situația din clasament în momentul de față este diametral opusă. Universitatea Craiova este liderul campionatului după 11 etape, cu 24 de puncte, în timp ce FCSB este pe locul 11 în ierarhie, cu doar 10 puncte.

Istvan Kovacs, delegat la FCSB - Universitatea Craiova

Dacă oltenii vor să își consolodeze poziția în vârful clasamentului, roș-albaștrii au nevoie să micșoreze ecartul față de echipa lui Mirel Rădoi.

Având în vedere importanța jocului, CCA a delegat un arbitru de nivel înalt. Istvan Kovacs va împărți dreptatea în derby-ul etapei cu numărul 12, conform GSP. Istvan Kovacs nu a mai arbitrat în Superliga României de mai bine de o lună, de la partida dintre UTA Arad și Unirea Slobozia, scor 1-1.

În acest sezon, Kovacs s-a aflat la centru la un singur meci al campioanei României, derby-ul cu Rapid, scor 2-2. În schimb, arbitrul care s-a aflat la centru în finala Champions League nu a arbitrat niciun meci al Universității Craiova în această stagiune.

