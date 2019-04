CFR CLUJ - ASTRA 1-3 | Reactia lui Dan Petrescu dupa prima infrangere pe propriul teren la CFR: "E un rezultat mincinos! De obicei asa castig eu, pe contraatac!"

Dan Petrescu a suferit prima infrangere dupa revenirea la CFR Cluj, 1-3 in turul Cupei Romaniei cu Astra. Este si prima infrangere pentru antrenorul de 51 de ani pe propriul teren in ambele mandate la Cluj.

"E foarte greu la cald pentru ca sunt foarte suparat de rezultat. In prima repriza am jucat mult mai bine decat in campionat si meritam sa conducem. Ei nu prea au reusit sa ajunga la poarta noastra. Apoi ne-au prins foarte sus cu apararea, ceea ce nu prea se intampla cu echipele pe care le antrenez. S-a vazut ca sunt jucatori care au evoluat mai putin.



A trebuit sa fac multe schimbari pentru ca cei care . E un rezultat mincinos. De obicei eu castig pe contraatac, cu mai putine ocazii, de data aceasta a fost invers. Cred ca puteam primi si un penalty, cel putin. Prima sansa o are Astra, cred ca maxim 10% avem si noi.



E prima mea infrangere acasa ca antrenor la CFR, va dati seama ca nu imi pica bine. E un portar foarte bun, a avut ghinion si se vede ca nu joaca. Imi asum aceasta infrangere pentru ca am facut acele schimbari si am mare incredere in jucatori si nu prea am ce sa le reprosez.



Primul meci e important, la Craiova, e important sa nu pierdem. Cred ca un 0-0 astazi era extraordinar, trebuia sa nu facem cadouri. Dar am facut un cadou si in minutul 5.... Cu Craiova avem 2 rezultate pentru ca si un egal ar fi excelent" a spus Dan Petrescu la Digi Sport.