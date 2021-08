Edi Iordănescu, dezvăluiri surprinzătoare la conferința de presă: „Am pus condiții ca să mă refuze!”

Edi Iordănescu este noul antrenor al vicecampioanei FCSB!

Edi Iordănescu a semnat cu FCSB un contract atipic pentru modul în care au decurs până acum lucrurile la clubul patronat de Becali.

Patronul vicecampioanei i-a dat mână liberă și l-a lăsat să-și treacă în contract toate clauzele pe care le-a dorit, pentru a-i demonstra că este hotărât să nu se bage peste el la echipă.

Edi Iordănescu a dezvăluit la conferința de presă că a mers la negocieri cu gândul de a pune condiții imposibile, sperând că va fi refuzat, deoarece își dorea să preia un club din străinătate.

„Planul meu, după ce am plecat de la CFR, a fost să merg în străinătate. Am și fost la un pas de a ajunge la o echipă din străinătate, angrenată în cupele europene.

A venit această „chemare” și l-am găsit pe patronul FCSB diferit în abordare, în idei.

Am mers cu o convingere de 99% că nu va fi vorba despre o colaborare. Am pus condiții să-l fac să mă refuze, însă am văzut un patron total schimbat. Pentru asta îi mulțumesc și îi sunt recunoscător”, a spus Edi Iordănescu la conferința de presă.

Edi Iordănescu era liber de contract, după despărțirea de CFR Cluj, club alături de care a câștigat campionatul sezonul trecut.

