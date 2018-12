Edi Iordanescu, despre discutiile cu FCSB! "Din fericire nu au iesit toate in presa"

Iordanescu este liber de contract dupa experienta de la CFR Cluj.

Edi Iordanescu a vorbit in exclusivitate pentru PRO X despre zvonurile unei reveniri pe banca FCSB-ului. Dupa ce a fost demis de CFR Cluj, Edi a ramas liber de contract si in presa s-a vehiculat ca va prelua formatia condusa de Gigi Becali.

"S-au spus multe lucruri. Unele adevarate, altele mai putin si din fericire nu au iesit toate in presa. Subiectul nu a existat, multe din discutiile cu cei din club au fost doar amicale. Ma consider un antrenor definit ca stil si mod de lucru. Am un anumit stil si cine va fi interesat de mine, cu siguranta ma va cauta. Cei de la FCSB nu cred ca isi cauta antrenor in acest moment", a spus Edi Iordanescu.

Iordanescu jr. a castigat Supercupa Romaniei cu CFR Cluj la inceputul sezonului, dar a fost demis la scurt timp. Edi a fost interimar la FCSB in sezonul 2011/12 si a mai antrenat la Astra, CSKA Sofia, Pandurii Tg. Jiu sau FCM Targu Mures.