"Cand mergi din liga a 3-a direct la Champions League, e normal si poate chiar logic sa fii flexibil in relatia cu patronul tau!" Aroganta lui Edi Iordanescu dupa conferinta lui Dica

Continua schimbul de replici intre Dica si Edi Iordanescu.

Edi a reactionat pe Facebook dupa conferinta de presa a lui Dica dinaintea meciului cu Poli Iasi.

"Cand mergi din liga a 3-a direct in Champions League, e normal si poate chiar logic sa fii flexibil in relatia cu patronul tau", e ironic Iordanescu Jr.



Postarea integrala a lui Iordanescu pe Facebook:





Ce a declarat Dica la conferinta de presa de azi:

"Ce a spus Edi Iordanescu... M-a pufnit rasul. Poate el nu stie ca am stat la Steaua, pe urma trei ani in Liga 3 si a venit oferta de la FCSB. Eu imi doream sa antrenez la Liga 1. Edi ar trebui sa se uite si la el, ca si el ar fi ars aceste etape. Inainte sa vorbeasca despre Nicolae Dica, ar trebui sa se uite la ei. Ar trebui sa ne respectam, sa fim mai precauti in declaratii. Este clar ca orice antrenor roman isi doreste sa antreneze Steaua. Va spun asta pentru ca stiu cate telefoane primeste patronul de la oameni care vor sa antreneze Steaua".