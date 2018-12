Edi Iordanescu le da peste nas lui Dica si Meme Stoica: "Becali m-a sunat de cateva ori!"

Edi Iordanescu spune ca a fost sunat de Gigi Becali.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show!

Edi Iordanescu, antrenorul pe care Nicolae Dica si Mihai Stoica l-au indicat ca fiind unul dintre cei care "ii dadeau telefoane patronului ca sa se propuna la FCSB", spune ca nu s-a sunat niciodata pe Gigi Becali in ultimii 5 ani.

In schimb, Iordanescu Jr. spune ca a fost contactat de cateva ori de Becali.

"Nu l-am sunat niciodata pe domnul Becali in ultimii 5-6 ani. In sens invers s-a intamplat, am fost intrebat de dansul despre anumiti jucatori. Nu cred ca e moral ca un antrenor sa sune un conducator fara motiv intemeiat."

"Imi aduc aminte ca in perioada in care eram la Astra mi-a dat vreo 2-3 telefoane. Cand am lasat Dinamo in afara playoff-ului, m-a sunat inainte si mi-a spus ca trebuie sa scot Dinamo din playoff", a povestit Edi Iordanescu in Gazeta Sporturilor.

Edi Iordanescu este liber de contract, dupa experienta scurta de la CFR Cluj.