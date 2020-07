Ce i-a cerut patronul lui Edi Iordanescu cat timp a fost la CFR Cluj: "Daca vrea sa aiba pe cineva pe care sa manipuleze, eu nu sunt persoana potrivita"

Iordanescu a ocupat functia de antrenor principal la CFR Cluj putin timp, iar acesta a povestit un episod care s-a petrecut in timpul unui meci cu Malmo.

Finantatorul echipei, Nelutu Varga, i-a cerut antrenorului roman sa il schimbe pe Giedrius Arlauskis, unul dintre cei mai buni jucatori de la gruparea feroviara.

"Era vorba despre Arlauskis. Eu am aflat mai tarziu informatia. Oricum, nu o luam in calcul. Nu poti sa vorbesti de schimbarea unui portar care a contribuit la performantele obtinute de echipa pana in acel moment. Arlauskis este o voce solida in vestiar, iar pe mine nu ma clintesc aceste lucruri, trec pe langa mina. Aceste lucruri nu le voi accepta niciodata. Mai bine sa inchid usi care ma duc in zone unde nu le doresc. Daca vrea sa aiba pe cineva care sa manipuleze, eu nu sunt persoana potrivita", a spus Iordanescu pentru GSP.

"In prima repriza din meciul cu Malmo am primit gol. Patronul l-a sunat pe team manager si i-a spus ca portarul trebuie schimbat. Iordanescu a refuzat. Atunci patronul s-a infuriat si a spus ca va fi dat afara dupa a doua repriza. Antrenorului nu i-a venit sa creada, dar am pierdut si a fost nevoit sa plece", declara Damjan Djokovic.