Iordanescu l-a sunat pe Gica Popescu inainte sa fie arestat! Detaliile despre care nu s-a stiut nimic: cine putea fi presedintele FRF

Anghel Iordanescu a facut dezvaluiri incredibile cu privire la alegerile FRF castigate de Razvan Burleanu in 2014.

Fostul selectioner a comentat scandalul cu Gica Popescu.

"Eu am fost adus la echipa nationala ca director tehnic de Mircea Sandu. Eu eram in Federatie atunci cand Razvan Burleanu a candidat si-a castigat alegerile. Imi amintesc ca Mircea Sandu m-a chemat si mi-a spus: 'Puiule, nu stiu ce va fi, dar as vrea ca pe langa Gica Popescu si Razvan Burleanu sa-ti depui si tu dosarul pentru a candida daca este nevoie'.

Atunci l-am sunat pe Gica Popescu si i-am spus, iar Mircea Sandu e martor. I-am spus: 'Uite ce ma roaga presedintele in functie! Sa-mi depun dosarul'. Gica mi-a spus: 'Nea Puiule, te rog sa nu faci lucrul asta!'

L-am rugat pe Gica sa vina a doua zi la Federatie si-am mers impreuna la Mircea. Si i-am spus ca nu-mi voi depune dosarul si nu voi candida.

Din pacate, el (n.r. Gica Popescu) n-a mai putut sa candideze, iar eu am ramas in Federatie... Daca Gica Popescu candida si pierdea alegerile, ceea ce nu credeam ca se putea intampla, automat plecam si eu! Pentru ca el n-a apucat sa candideze si a castigat Burleanu, eu am ramas in Federatie fiindca nu fusesem adus de Burleanu, ci de Mircea Sandu. M-am ambitionat si am vrut sa raman si sa ajut fotbalul romanesc. Si nu regret!

Nu stiam de arestarea lui Gica! Daca stiam sau credeam, sau simteam asa ceva, probabil ca l-as fi ascultat pe Mircea Sandu si mi-as fi depus dosarul ca rezerva pentru a candida. N-am stiut, n-am avut informatii. Din punctul meu de vedere, a fost o lovitura cum a fost si pentru el.

Sa va mai spun inca ceva... Si se poate confirma. Inclusiv prietenul meu Gabriel Oprea, inclusiv Victor Ponta mi-au cerut sa candidez la sefia FRF, la acele alegeri! Am refuzat datorita lui Gica Popescu. Nu cred ca banuiau ceva... Si Oprea, si Ponta mi-au spus ca e bine ca-mi depun dosarul, chiar sa ma lupt cu Gica Popescu, cu Burleanu si cu cei care s-au inscris la acea candidatura", a declarat Anghel Iordanescu pentru GSP.