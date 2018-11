ULTIMA ORA | Suma oferita de Fenerbahce pentru transferul lui Man! Turcii au facut anuntul

Fenerbahce a pus ochii pe Dennis Man si vrea sa il transfere pe fotbalistul pe care Becali viseaza sa ia 100 de milioane. Numai ca suma propusa de ei este muuuult mai mica.

Trei milioane de euro da Fenerbahce pe Dennis Man, anunta Haberturk.com! Potrivit jurnalistilor de la Istanbul, Fenerbahce il urmareste de mai multa vreme pe jucatorul de 20 de ani si considera ca acesta este un fotbalist interesant, chiar daca in ultima vreme nu a fost in cea mai buna forma.

Suma de 3 milioane de euro este una foarte mica in comparatie cu pretentiile lui Gigi Becali, care i-a pus lui Man o clauza de reziliere de 100 de milioane de euro.

"Eu am refuzat si 14 milioane pentru Man, nu doar 11 milioane de la Roma. Nu a fost o oferta oficiala, a fost o discutie la modul: <Il dai cu atat?>. Am zis ca nu il dau si am cerut 30", spunea Becali in urma cu mai multe luni.