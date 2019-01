La Ludogoret se pun pariuri pe campioana Romaniei! Moti o vede pe CFR campioana: "Are prima sansa!"

La campioana Bulgariei e derby intre stelisti si dinamovisti. "Degeaba. Titlul o sa-l castige tot CFR", spune Moti.

CFR a facut azi 0-0 cu Vorskla, locul 5 in Ucraina. Contra s-a intalnit in Turcia cu cei patru romani de la Ludogoret. Moti, Keseru, Popa si Grigore s-au luptat cu Botosani si cu furtuna din Antalya.



Adi Popa a debutat la Ludogoret. Grigore a fost transferat inaintea lui Popa, dar n-a mai jucat un meci oficial de aproape un an.



Romanii de la Ludogoret fac pariuri pe campioana din Liga 1. "Prima sansa in momentul de fata o are CFR-ul", crede Moti.