Unirea Slobozia a început bine sezonul și a obținut câteva rezultate surprinzătoare, după ce a reușit să se salveze la baraj de la retrogradare în stagiunea precedentă. Printre altele, ialomițenii au câștigat și meciul cu FCSB, scor 1-0.



Acum, după cinci înfrângeri la rând, Slobozia a ajuns la șapte puncte distanță de zona play-off-ului și se concentrează pe obiective mai realiste, spune președintele Ilie Lemnaru.



Ilie Lemnaru, președinte Unirea Slobozia: ”Nu ne putem lupta la play-off”



Oficialul echipei ialomițene spune că Unirea nu se va lupta în acest sezon pentru o accedere în play-off. Speră, însă, ca echipa sa să se distanțeze de ”zona roșie” din clasament cu două victorii în următoarele etape.



„De prima dată a fost același obiectiv, menținerea în prima ligă. Acum să fim corecți, este foarte greu, chiar dacă anul trecut ne-am menținut și anul acesta am prins ceva experiență, este foarte, foarte greu. E un campionat cu echipe foarte bune, e echilibrat.



Suntem la ceea ce ne așteptam noi, nu suntem o echipă care să se lupte la play-off în acest moment. A fost acea perioadă în care n-am întâlnit echipele mari. Am bătut FCSB-ul, dar nu doar noi am făcut asta. I-am prins într-un moment mai delicat pentru ei. Cred că am putea să ne revenim, cu două victorii... ați văzut ce înseamnă două victorii”, a spus Ilie Lemnaru, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Unirea Slobozia, locul 11 după 16 etape



Ialomițenii au avut un start entuziasmant de sezon: au reușit să câștige în fața campioanei FCSB și au fost chiar și în zona play-off-ului, dar echipa a ajuns pe locul 11 după cinci înfrângeri la rând în Superligă.



După reluarea campionatului, Unirea va întâlni în deplasare o ”vecină de clasament”. Se va deplasa la Miercurea Ciuc pentru duelul cu Csikszereda, echipa de pe locul 14.

