Becali l-a vazut 3 minute la antrenament si a facut anuntul: "De maine e titular la Steaua!" Ce se intampla acum cu fotbalistul

Cariera lui n-a avut chiar traiectoria pe care o visa Becali!

Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda! Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00!

Ajuns la 28 de ani, Vlad Rusu joaca acum pentru Luceafarul Oradea, in B. E golgeterul sezonului in liga a doua, cu 26 de reusite. 3 dintre ele au venit in ultima etapa, cu Stiinta Miroslava. Rusu le-a atras astfel atentia sefilor lui Poli Iasi, care se aflau la meci. Iasiul a inceput deja negocierile pentru transferul lui Rusu.

Vazut la un moment dat drept o mare speranta, Rusu n-a confirmat niciodata asteptarile. In 2010, Becali l-a promovat in primul 11 dupa ce l-a vazut la un antrenament al echipei secunde. Patronul FCSB credea ca poate da lovitura cu Rusu, pe care visa sa ia milioane de euro.

Dupa FCSB, Rusu a mai jucat la Viitorul, FC Clinceni, Petrolul si in liga a 3-a din Belgia, inainte sa revina in Romania, vara trecuta, la Oradea.

"Am avut momente foarte bune, dar si unele mai putin reusite. Am avut mereu cate ceva de invatat. Nu vreau sa ma mai gandesc la trecut. M-am maturizat si stiu sa gestionez mai bine lucrurile din toate punctele de vedere", a spus Rusu intr-un interviu pentru Liga2.ro.