ACUM STEAUA 0-0 DINAMO, meciul DECISIV! Cine castiga partida, cucereste titlul! Stelistii n-au mai castigat campionatul de 10 ani

Revenirea Stelei la handbal in ultimul poate fi definitivata in aceasta seara in duelul cu marea rivala.

Castigatoare a EHF Champions League in 2 randuri de-a lungul istoriei (1968 si 1977), Steaua Bucuresti viseaza la un nou titlu de campioana in prima divizie la handbal! Steaua are 28 de titluri in palmares, insa n-a mai castigat campionatul din sezonul 2007-2008!

In urma cu 2 ani, Steaua abia evita retrogradarea iar in sezonul trecut a terminat pe locul 9 in clasament! Insa acum, echipa lui Ovidiu Mihaila poate fi campioana! Este 1-1 dupa primele 2 meciuri iar partida decisiva are loc in aceasta seara!

De partea cealalta, Dinamo poate obtine al 3-lea titlu consecutiv si al 15-lea din istoria clubului. Dinamo are si ea in palmares EHF Champions League, in 1965. Acum, echipa lui Eliodor Voica vrea din nou in cea mai tare competitie de handbal.



”Atitudinea, daruirea au contat in meciurile jucate de noi pana cum. Aceste atribute ne-au ajutat sa revenim de la 0-1 cu Dinamo. Acum ne dorim ca suporterii sa fie alaturi de noi si impreuna sa castigam campionatul” a spus Gabriel Florea, de la Steaua.



"O sa fie foarte greu, foarte echilibrat. Ne dorim foarte tare sa castigam, putem ca si echipa sa facem asta, avem valoare si experienta" a spus dinamovistul Marius Mocanu pentru Gazeta.