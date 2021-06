Asta n-o sa-i placa lui Becali! Enache e gata sa revina in Romania si negociaza cu doua rivale de-ale FCSB

Gabi Enache are probleme in Kazahstan si se gandeste sa revina in Liga 1.

Fostul jucator al FCSB e neplatit la Zhetysu. E aproape sa se desparta de echipa la care a ajuns la inceputul anului, imediat dupa ce Becali a renuntat a doua oara la el.

Enache e gata sa-si ia revansa in fata FCSB. Negociaza cu Craiova lui Mutu si cu Rapid, anunta PRO Sport. Fotbalistul a plecat suparat din Romania in primele saptamani din 2021. Nu i-a convenit modul in care a fost tratat la FCSB. Desi Toni Petrea i-a transmis ca are nevoie de el, Becali a decis sa nu faca parte din lot decat in cazuri de forta majora. Enache a jucat numai doua partide in aproape jumatate de an la FCSB, echipa de care a mai fost legat si intre 2015 si 2018.