Atacantul dorit de Becali a ajuns la Bucuresti pentru a semna cu FCSB! Primele imagini cu Ondrasek la sosirea in Romania

Ondrasek a sosit la Bucuresti pentru a semna cu FCSB.

Dupa sosirile lui Cretu, Vucur si Cordea, FCSB va oficializa si transferul lui Zdenek Ondrasek. Atacantul mai avea contract inca doi ani cu Viktoria Plzen, dar si-a incheiat socotelile cu clubul ceh si a fost lasat sa plece liber de contract. Dupa cum a anuntat in exclusivitate www.sport.ro, Becali ii va oferi celui poreclit 'Cobra' 100 000 de euro la semnatura si un salariu lunar de 20 000 de euro, ceea ce il va face unul dintre cei mai bine platiti jucatori din lotul ros-albastrilor.

Zdenek Ondrasek a sosit sambata la Bucuresti. A fost surprins de camerele de luat vederi pe aeroportul din Otopeni, dar jucatorul nu a vrut sa ofere nicio declaratie.

Ajuns la 32 de ani, atacantul a evoluat de-a lungul carierei pentru Budejovice, Caslav, Tromso, Wisla Krakovia, Dallas si Viktoria Plzen. In sezonul recent incheiat, in cele 36 de meciuri in care fost utilizat, a marcat 7 goluri. De asemenea, Ondrasek are si 7 selectii la echipa nationala a Cehiei, pentru care a marcat si de doua ori.