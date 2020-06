Dusan Uhrnin revine in Liga 1! Clubul confirma mutarea: "Va comunica un program de antrenament pentru saptamana ce urmeaza!"

Dusan Uhrin revine in Romania, la scurt timp dupa ce s-a despartit de Dinamo.

Antrenorul ceh o va prelua pe Gaz Metan Medias, echipa care s-a despartit de Edi Iordanescu. Mutarea a fost confirmata de presedintele clubului, Ioan Marginean:

"Eu am convingerea ca da (n. r. vine). In mod normal toata lumea isi ia niste precautii suplimentare, respectiv mi se pare normal sa aiba doua teste ca sa poata sa intre in contact cu echipa. Am reziliat pe cale amiabila cu staff-ul lui Edi, astazi au semnat actele. Echipa are staff tehnic, are un program pe care domnul Uhrin il va comunica pentru saptamana ce urmeaza, sa pregatim meciul de la Astra (n.r. de luni)", a spus Ioan Marginean la Digi Sport.

Dusan Uhrin le-a mai antrenat in Romania pe Poli Timisoara, CFR Cluj si Dinamo. Ultima experienta a fost la clubul din Stefan cel Mare, unde a activat din august 2019 pana in martie 2020.