Ajuns la echipa din ”Ștefan cel Mare” fără o pregătire adecvată și accidentat, atacantul a bifat doar trei apariții în tricoul ”Câinilor Roșii”, toate din postura de rezervă.

Andrei Nicolescu: ”Discutăm să îi prelungim contractul lui Pușcaș cu încă un an!”

Cu toate acestea, șefii de la Dinamo au mare încredere că George Pușcaș îi poate ajuta mult pe roș-albi odată ce va fi complet refăcut, motiv pentru care iau în considerare chiar și o intervenție chirurgicală înainte de startul noului sezon.

Mai mult, Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo vrea să îi prelungească lui Pușcaș contractul scadent în 2027 cu încă un sezon.

”Dacă durerile lui devin mai mari, luăm în calcul și ideea de a se opera cât mai repede, pentru a fi în formă la începutul sezonului următor. Din fericire, a reacționat bine. La meciul cu U Cluj a fost mai bine decât de obicei. Nu a mai resimțit durerile. Noi sperăm să fie cu noi și să ne poată ajuta să ne îndeplinim obiectivul. Discutăm acum să îi prelungim contractul cu încă un an. Are contract până în 2027.

Pușcaș este ok în parametrii fizici, însă simte totuși dureri când face anumite mișcări. La șuturi, în principiu, resimte. Când șutează puternic, apare durerea. Este și foarte important în vestiar, aduce un vibe bun. Colegii îl apreciază”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit Fanatik.