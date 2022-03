După ce FCSB i-a învins de două ori, oltenii le-au pus gând rău roș-albaștrilor: „Locul 2 ar fi trebuit să fie clar al nostru!”

Universitatea Craiova a încheiat campionatul regulat cu o victorie, 1-0 cu Farul Constanța, și a bifat 6 victorii consecutive în Liga 1, iar oltenii vor începe playoff-ul de le locul 3.

Însă, Sorin Cârțu este încrezător că elevii lui Laurențiu Reghecampf pot obține locul doi la finalul sezonul, ocupat în acest moment de FCSB. Președintele Universității Craiova susține că dacă echipa din Bănie ar fi avut șansă nu ar fi înregistrat 8 înfrângeri în Liga 1, în urma unui joc pe care l-a dominat.

Cârțu: „Am recuperat ceva din terenul pierdut”

„Sunt 11 puncte până la CFR și trebuie ca măcar până în returul acestui playoff să te gândești la abordarea locului 1, dar locul doi zic că este abordabil, este plauzibil, și câștigarea Cupei României. Trebuie să recunoaștem că din cvartetul care joacă pentru Cupa României, pe hârtie noi suntem favoriți, dar trebuie să arătăm acest lucru.

Am spus că totul este la îndemâna lui Reghecampf să aducă echipa la nivelul pe care noi ni-l dorim. Cert este că am recuperat ceva din terenul pierdut. Una peste alta, având în vedere cele 8 înfrângeri ale noastre, erau meciuri pe care noi le-am avut sub control, dar conjuctura jocului nu a fost favorabilă și adversarul ne-a taxat. La momentul ăsta ne propunem un loc doi care ar fi trebuit să fie clar al nostru”, a declarat Sorin Cârțu la Ora Exactă în Sport, la PRO X.

Primul meci al Universității Craiova în playoff este cu FC Argeș, vineri, de la 20:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Clasamentul în playoff