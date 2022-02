Golgheterul care visează la tricoul roș-albastru: „Dintotdeuana am ținut cu Steaua, FCSB de acum! Nu îmi e frică de Gigi Becali”

Adrian Chică-Roșă (23 ani) are un sezon excepțional la FC Buzău, sub comanda lui Cristi Pustai. Atacantul a marcat 11 goluri în 14 partidei, în Liga 2, iar FRF a ținut să precizeze că este pe locul 7, într-un top la nivel european, în rândul celor mai prolifici marcatori din eșalonul secund.

Iar scopul lui Chică-Roșă este clar. Își dorește să joace pentru FCSB, considerând că este o rampă de lansare pentru cluburile important din străinătate, după cum a declarat într-un intervit acordat în trecut.

Chică-Roșă: „Nici de criticile lui Gigi Becali nu îmi este frică”

„Dintodeauna am ţinut cu… Steaua. Mă rog, FCSB de acum. Acolo visez să mă transfer. Văd în FCSB posibilitatea de a ajunge mai departe în străinătate. Mă antrenez serios. Nici de criticile lui Gigi Becali nu îmi este frică. Să ajung eu acolo şi mai vedem. Visez frumos şi mă antrenez serios. Momentan mai am multe de arătat”, a declarat Chică-Roșă pentreu TelekomSport.

Însă, cu toate că traversează o perioadă foarte bună, atacantul a renunțat pentru o bucată de timp la fotbal și a ales să meargă în Olanda pentru a culege flori. Situația precară din familie nu-i permitea să stea acasă și să aștepte oferte.

Chică-Roșă: „Am plecat la muncă în Olanda”

„Când am terminat liceul, nu aveam nicio ofertă, nu aveam la ce echipă să joc. Aşa că am făcut ce ar fi făcut oricine. Nu puteam să stau degeaba şi să aştept. Aşa că am renunţat la fotbal. Am zis că nu e pentru mine. Am plecat la muncă în Olanda pentru 1 an. Am cules flori.

Mama a plecat în Italia când eram foarte mic, cred că aveam 5 ani. Suntem 5 fraţi în total, mai am 3 fraţi şi o soră. A trebuit să plece pentru a susţine financiar familia. A murit acum două luni de zile”, a precicat Chică-Roșă pentru sursa citată.