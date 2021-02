"Stau izolat de 6-7 zile. Nu mai pot!" Dumitru Dragomir, despre infectarea cu COVID-19: "Decat sa ma inchizi, mai bine ma bati"

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a fost infectat de curand cu Covid-19 si se afla in izolare.

Dragomir a vorbit despre ultima saptamana de cand a fost testat pozitiv si spune ca nu suporta sa stea inchis in casa.

"N-am niciun simptom de Covid-19, desi am boala, nici nu-mi curge nasul, nu tusesc…Am fost fraier ca m-am dus sa-mi fac testul. Stau izolat de 6-7 zile. Nu mai pot. Citesc toata ziua, am rupt televizorul.

Ma, frate, decat sa ma inchizi un pic, mai bine ma bati. Intr-o saptamana ies din izolare si abia astept sa ma intorc pe santier. Imi e dor", a declarat Dumitru Dragomir, pentru ProSport.

Fostul presedinte al LPF a vorbit si despre Razvan Burleanu si chiar l-a laudat pe actualul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal.

"Va dau o informatie in premiera: am batut la Under 17 Ungaria. Nu e stirea asta nicaieri. Acolo joaca nepotul meu.

Trecerea la doi jucatori Under 21, cu al doilea obligatoriu pe teren in prima repriza, e normala. Sa nu se mai scoata tineri de pe teren in primele trei minute. Sunt de acord cu Burleanu! Nu iti poti bate joc de acesti copii. Face o treaba buna Burleanu cu regula asta, altfel ii distrugi pe copii din punct de vedere psihic", a mai declarat Dragomir.