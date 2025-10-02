Universitatea Craiova a avut parte de un start bun de sezon pe plan intern. Este lider în campionat, iar în Europa s-a calificat în premieră în faza principală din Conference League, reușită la care au contribuit decisiv atacanții Steven Nsimba (29 de ani) și Assad Al-Hamlawi (24 de ani).



Impreună, cei doi atacanți au marcat de 13 ori în campionat și cupele europene, reușind să bifeze și patru assist-uri.



Dumitru Dragomir, impresionat de atacanții de la Universitatea Craiova



Dragomir crede că atacanții transferați de Rădoi la Universitatea Craiova sunt ”cei mai buni din România pe posturile lor”.



„Campionatul nostru nu e așa de slab, mi-am dat seama. S-a mai îmbunătățit. Cele două vârfuri de atac ale Universității Craiova sunt cele mai bune din România pe posturile lor”, a spus Dumitru Dragomir, pentru PRO TV și Sport.ro.



Rakow - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 22:00 | Oltenii debutează în Conference League



Cele două echipe se vor întâlni la Sosnowiec, pe stadionul ”ArcelorMittal Park”. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Echipa pregătită de Mirel Rădoi a obținut accederea în faza principală din Conference League după ce a învins-o pe Istanbul Bașakșehir în play-off cu 5-2 la general.



De cealaltă parte, Rakow, club la care se află și românul Bogdan Racovițan, s-a impus în play-off, în dublă manșă, cu 3-1 în fața echipei din Bulgaria, Arda.

