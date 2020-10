Duckadam pune presiune pe Dinamo! 'Cainii' sunt avertizati: "Spaniolii vor pleca!" Concluzia trasa de fostul mare portar

Dinamo s-a schimbat din temelii odata cu sosirea noilor investitori spanioli, insa pana acum, rezultatele nu se observa in teren.

Dinamo are o singura victorie in acest start de sezon al Ligii 1, obtinuta in deplasare la Medias, scor 3-1. "Cainii" sunt pe locul 14 in clasament, cu 5 puncte dupa primele 6 runde si primesc un avertisment din partea lui Helmut Duckadam.

Fostul mare portar crede ca Dinamo este obligata sa prinda playoff-ul in acest sezon pentru a nu risca sa-si piarda investitorii. Investitiile masive in transferuri facute de spanioli l-au facut pe Duckadam sa traga concluzica ca rezultatele care sunt dorite la Dinamo trebuie sa vina intr-un timp cat mai scurt:

"Daca Dinamo nu intra in playoff, spaniolii vor pleca! Ei nu au facut atatea transferuri pentru viitor, ci pentru a avea rezultate imediat, acum!", a declarat Duckadam, la Digi Sport.

Cu toate acestea, Pablo Cortacero, noi sef de la Dinamo, a asigura ca planurile spaniolilor la club sunt pe termen lung si nu se gandesc sa plece curand:

"Noi am venit in Romania pentru a ramane multi ani si chiar daca va fi sa cumparam un alt club in Spania in viitor nu vom abandona sau lasa Dinamo. Noi am venit aici, la Dinamo, pentru a face un club profesionist si pentru a sta foarte mult timp aici. Asa ca suporterii sa nu-si faca griji ca gandul nostru este 100% la Dinamo si la a-i reda stralucirea de alta data", spunea Cortacero, pentru doardinamo.ro.

Tweet Dinamo Citeste si: