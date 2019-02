Drumul lui Borcea de la om de fotbal, la "gigolo" si puscarias. Cum arata caderea milionarului

Regretat de unii oamenii de fotbal pentru investitiile facute din postura de "investitor" sau "actionar", Cristi Borcea incepe sa fie devoalat de procurori ca un simplu infractor de drept comun.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro



Cristi Borcea a ajuns in anturajul clubului Dinamo, la inceputul anilor ’90, pe post de sofer si carator de servieta si pardesiu al lui Cornel Dinu. Cu timpul, s-a insinuat treptat in organigrama clubului si, rand pe rand, a ocupat functiile de director sportiv, director de marketing, director executiv, presedinte, director general si actionar. Imbogatit initial din specula cu buteli, apoi din privatizarea companiei Transpeco, care s-a ocupat dupa Revolutie de distributia de butelii cu gaz pentru Petrom, Borcea a dat marile "tunuri" odata cu transferurile din fotbal si cu afacerile imobiliare, fiind un avid cumparator pe sume modice de drepturi succesorale valorand zeci de milioane de euro.



A devenit cunoscut in lumea fotbalului pentru numeroasele sale relatii amoroase, pentru faptul ca si-a dat cu mingea in fata cand juca tenis cu piciorul intr-un cantonament al lui Dinamo, pentru ca i-a replicat lui Ioan Andone ca "ti-am cumparat si firul de iarba ca sa iei titlul", pentru dansul "à la Shakira", pentru faptul ca isi indemna adversarii si presa "lasati-ne sa ne pregatim de Champions League", pentru legaturile cu oameni influenti din politica, administratie si lobby, dar si pentru ca era finul lui Gigi Becali si incerca sa concureze cu investitiile acestuia in FCSB. Insa, pentru Borcea, vremurile de glorie par sa fi trecut si condamnarile la inchisoare, care incep sa vina pe banda rulanta, nu mai pot fi "spalate" de investitiile sau trofeele lui la Dinamo. Nu este exclus ca, in perioada urmatoare, sa vina noi verdicte grele pentru fostul actionar dinamovist.



Intoxicatia cu mercur

In 2011, aflat in plin proces in "Dosarul Transferurilor", Borcea acuza o misterioasa intoxicatie cu mercur, dupa ce ar fi consumat cantitati enorme de fructe de mare contaminate, si voia sa fie scutit de la prezenta la termenele procesului pentru ca ar fi avut nevoie sa se trateze la clinici specialitate din SUA, el camparandu-si un penthouse luxos la Miami. Desi o astfel de intoxicatie ar fi trebuit sa aiba efecte devastatoare asupra creierului, rinichilor si sangelui acestuia, dar si asupra infatisarii, virilitatii si starii generale de sanatate, Borcea plesnea de sanatate si, in scurt timp, s-a recuperat miraculos.

Misterioasa operatie pe cord

In martie 2012, Borcea a prezentat acte medicale ca ar fi suferit o operatie pe cord la Spitalul de Urgenta Floreasca din Capitala, fiind operat de doctorul Serban Bradisteanu pentru o malformatie congenitala, artera coronara fiind strangulata de o punte muscular. In martie 2015, acelasi medic care il tratase pe Borcea, seful Sectiei de chirurgie cardiovasculara a Spitalului Floreasca, a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare de magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pentru ca l-a favorizat pe Adrian Nastase, mai exact fiindca l-ar fi internat ilegal in spital pe fostul premier, dupa condamnarea definitiva la inchisoare si incercarea de sinucidere nereusita.



Prima condamnare la inchisoare

In martie 2014, Cristian Borcea a fost condamnat la 6 ani si 4 luni inchisoare in "Dosarul Transferurilor", alaturi de alti 7 reprezentanti ai fotbalului romanesc, pentru savarsirea infractiunii de inselaciune in forma continuata si spalare de bani in forma continuata. Potrivit rechizitoriului DNA, faptele savarsite de cei opt condamnati au provocat un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane de dolari in dauna statului si de peste 10 milioane de dolari in dauna a patru cluburi de fotbal (Dinamo - 7 transferuri, Rapid - 2 transferuri, Gloria Bistrita - 2 transferuri, Otelul Galati - 1 transfer), o parte dintre banii obtinuti din transferuri fiind "spalati" prin intermediul unor firme off-shore.

Facea muschi si sex cu o asistenta, desi sa dadea grav bolnav

In decembrie 2014, Borcea ar fi fost evacuat din salonul Spitalul Penitenciarului Poarta Alba si mutat inapoi in celula, dupa ce s-a descoperit ca ar fi transformat salonul in cuib de aventuri sexuale, sala de forta si de petreceri. Desi cerea eliberarea conditionata in baza starii sale precare de sanatate, el ar fi intretinut relatii sexuale in spital cu o asistenta, iar in salonul sau s-ar fi descoperit un frigider personal plin cu mancare, sticle de whisky, dar si haltere, el primind si pachete si vizite peste limita legala. Pentru tratamentul preferential acordat lui Borcea, mai multi angajati ai inchisorii au fost pensionati sau retrogradati, dupa ancheta Administratiei Nationale a Penitenciarelor.



A primit ilegal permisii si, intr-una dintre ele, si-a lasat insarcinata amanta

Borcea a stat in penitenciarele Poarta Alba si Jilava pana in iulie 2018, cand Tribunalul Ilfov a decis definitiv eliberarea conditionata din inchisoare a fostului finantator dinamovist. Pe parcursul detentiei si imediat dupa eliberare, afaceristul a iscat mai multe scandaluri, Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor facand o plangere la DNA impotriva lui, deoarece ar fi existat rapoarte care aratau ca Borcea ar fi muncit 33 de zile (!!!) pe luna in inchisoare pentru a primi permisii la care nu ar fi avut dreptul. In cei 4 ani de detentie, Cristi Borcea ar fi beneficiat de credite pentru activitati cat 300 de detinuti la un loc, in conditiile in care nu avea dreptul sa primeasca permisii de iesire din inchisoare, din cauza ca era deja inculpat in alte dosare penale si exista o interdictie legala in acest sens. Desi perioada de detentie a fost atat de grea pentru Borcea incat spunea la eliberare ca are nevoie urgenta de consiliere psihologica, in iunie 2016, Valentina Pelinel i-a nascut un copil, desi afaceristul era inca casatorit cu Alina Vidican, cei doi divortand abia in noiembrie 2016. Nu e inca foarte clar daca copilul a fost conceput chiar in camera intima a peniteciarului in care a fost inchis, desi aceasta era rezervata doar persoanelor casatorite, sau Borcea se folosea de permisii ca sa isi viziteze amanta, in loc sa se duca acasa, la sotia cu care avea doi copii mici. Desi maritata cu politicianul Cristian Boureanu, prieten de familie al sotilor Borcea, se pare ca modelul Valentina Pelinel a fost curtata de fostul actionar al lui Dinamo chiar si in perioada cand era casatorit cu Mihaela Borcea si avea o relatiei extraconjugala cu Alina Vidican.



A sedus si a mituit judecatoarea din "Dosarul Transferurilor"

In februarie 2018, Borcea a fost achitat in mod inexplicabil de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie in Dosarul "Mita pentru Judecatoare", in care era acuzat ca o sedusese pe judecatoarea Gianina Terceanu si ii daduse o mita de 220.000 de euro, in transe, impreuna cu fratii Becali, din aprilie 2009 pana in mai 2012, pentru a-i scoate nevinovati in "Dosarul Transferurilor". Borcea fusese condamnat anterior de Curtea de Apel la 7 ani si 10 luni de inchisoare cu executare. In acelasi dosar, Victor Becali a primit 5 ani si 8 luni, Ioan Becali a primit 7 ani si 4 luni, iar judecatoarea Geanina Terceanu, cea care se angajase sa ii scape contracost de inchisoare, a primit 7 ani pentru luare de mita.



Acuzat ca face parte dintr-un alt grup infractional organizat

In noiembrie 2018, procurorii DIICOT l-au "saltat" pe Borcea, dar si alti membri ai unei retele care sunt acuzati de formare a unui grup infractional organizat in vederea spalarii de bani si evaziune fiscala, magistratii stabilind ulterior ca acesta sa fie cercetat sub control judiciar pe cautiune, suma stabilita fiind de 2 milioane de lei. Prejudiciul in acest dosar fusese stabilit la aproape 40 de milioane de lei. Cercetarile efectuate de procurori au scos la iveala faptul ca grupul infractional ar fi actionat coordonat, in perioada ianuarie 2010 - octombrie 2013, pe doua circuite fictive de tranzactionare dezvoltate in jurul unui nucleu comun de societati/persoane in scopul inregistrarii in contabilitate de cheltuieli nereale si spalarii sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestari servicii, comision, achizitii nereale sau transferuri financiare interne sau externe. Grupul infractional organizat a fost constituit de catre mai multe persoane, intre care Cristian Borcea si fosti sefi ai Rompetrol.



A doua condamnare la inchisoare

Pe 7 februarie 2019, Borcea nu a mai fost atat de norocos, deoarece judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie l-au condamnat printr-o sentinta definitiva la 5 ani de inchisoare cu executare in dosarul retrocedarilor plajelor din Mamaia, fiind acuzat ca a prejudiciat statul roman si municipiul Constanta cu aproximativ 28 de milioane de euro, dupa ce a solicitat retrocedarea 12.500.000 de metri patrati, cerand respectarea unor drepturi succesorale in posesia carora intrase in mod ilegal. In acelasi dosar, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Constantinescu, a primit 5 ani de inchisoare cu executare, iar fostul primar al Constantei, Radu Mazare, carea a fugit in Madagascar, a primit 9 ani. Procesul incepuse in 2008, la Curtea de Apel Bucuresti, iar in 2018 sentinta fusese 4 ani cu suspendare pentru Mazare, in timp ce Borcea fusese achitat. Procurorii au facut contestatie si fostul oficial de la Dinamo s-a intors in spatele gratiilor.