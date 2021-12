Dragomir știe cine îl va înlocui pe „Super Dan”: „Dacă pleacă Petrescu la națională, el va fi 100% la CFR!”

După ce au întâmpinat refuzurile lui Gică Hagi și Răzvan Lucescu, Mihai Stoichiță și Răzvan Burleanu s-au deplasat la Cluj pentru a-i propune lui Dan Petrescu să preia echipa națională, după cum a anunțat în exclusivitate www.sport.ro. Doar că „Bursucul” a preferat să le ofere un răspuns oficialilor FRF pe 19 decembrie, după ultimul meci al CFR-ului din 2021, contra lui FC Argeș.

În cazul în care Petrescu să fie noul selecționer al României, Dumitru Dragomir e convins că Adrian Mutu va fi alesul clujenilor pentru banca tehnică.

Dragomir: „Ce mare echipă are, mă, CFR-ul?”

„Va fi Mutu 100% la CFR, dacă pleacă Dan Petrescu la națională. Vă zic eu sigur, el va fi. La ce antrenori a avut Mutu, dacă a copiat 2% de la fiecare, e doxă.

Ce mare echipă are, mă, CFR-ul? Mutu are aspect comercial, are tot ce vrei. E băiat deștept, are o educație aleasă, e copil de profesori.

Dacă era Mutu în continuare, sau dacă îl lăsau pe Trică de la început, aveau 7-8 puncte în plus (n.r. - FCU Craiova). Schimbarea de antrenori nu face bine”, a declarat Dumitru Dragomir la Ora Exactă în Sport, la PRO X.

În acest sezon, Adrian Mutu s-a despărțit de FCU Craiova după doar 12 meciuri. Eșecul cu Universitatea Craiova, 0-2, din etapa a 11-a a Ligii 1, l-a făcut pe Adrian Mititelu să renunțe la serviciile sale, iar în locul său să-l instaleze pe Flavius Stoican.