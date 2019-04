Doua cluburi din Serie A se bat pe Pigliacelli. Craiova se pregateste sa mai dea o lovitura uriasa

Presa italiana anunta ca portarul Mirko Pigliacelli e dorit de doua echipe importante din Serie A.

Mirko Pigliacelli, unul din favoritii fanilor de la Craiova, e dorit de Parma si Cagliari din Serie A, scrie tuttomercatoweb.com. Pigliacelli a impresionat cu reusitele sale, de la pase de gol si pana la penalty-uri transformate.

"Pigliacelli e un nume important pe piata transferurilor, Parma si Cagliari asteapta finalul sezonului", scrie sursa citata. Cagliari are un portar de viitor, Alessio Cragno, care e dorit de AS Roma si are sanse mari sa fie transferat in vara. Portarul Parmei este Luigi Sepe, imprumutat de la Napoli pana in vara.

Pigliacelli a fost adus de Devis Mangia la Craiova, insa antrenorul italian a fost demis. Portarul in varsta de 25 de ani a crescut la academia Romei, insa nu are niciun meci in Serie A. El a trecut pe la Sassuolo, Pescara, Reginna, Frosinone, Pescara, Trapani si Pro Vercelli inainte sa ajunga la Craiova.

Citeste si:

Craiova il concureaza pe Becali la clauze de reziliere! Rotaru i-a fixat pretul noului pusti al oltenilor: 9.000.000 euro!