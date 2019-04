Craiova il concureaza pe Becali la clauze de reziliere! Rotaru i-a fixat pretul noului pusti al oltenilor: 9.000.000 euro!

Craiova o intalneste astazi pe Sepsi OSK in Play Off. Oltenii vor sa isi asigure locul 3.

Craiova si-a luat adio de la titlu si l-a dat afara pe italianul Mangia. In sezonul viitor, oltenii vor sa atace din nou trofeul. Ei isi pun speranta in mai multi tineri, unul dintre ei fiind pustiul Valentin Mihaila, in varsta de doar 19 ani.

Mihaila este international U19 si l-a inlocuit pe Mitrita dupa plecarea acestuia in Statele Unite ale Americii. Tanarul atacant este fotbalistul din Banie cu cea mai mare clauza de reziliere.

Mihaila, clauza de 9.000.000 euro



Valentin Mihaila (19 ani) este cotat de siteul de specialitate Transfermarkt la 400.000 euro. Patronul Rotaru vrea mult mai multi bani in schimbul fotbalistului. El spera ca Mihaila sa explodeze cu adevarat in sezonul viitor si s-a pregatit deja cu o clauza de reziliere.

Potrivit publicatiei Fanatik, Rotaru i-a pus lui Mihaila o clauza de reziliere in valoare de 9.000.000 euro, fiind convins ca va putea obtine acesti bani in schimbul jucatorului.

Mihaila a trecut prin momente grele in 2018



Anul trecut, Mihaila a fost la un pas de tragedie. Tanarul fotbalist a fost lovit cu pumnul in gat de Laurentiu Rus, de la Poli Iasi, si a ajuns la spital. Rus a fost suspendat 9 etape atunci.



1 gol si 6 assisturi are Mihaila in 26 de meciuri jucate in acest sezon.