Konyaspor, locul 11 în ultima ediție din Super Lig, ar putea fi următoarea destinație a fotbalistului intrat pe lista neagră la FCSB. Gigi Becali solicită doar 300.000 de euro în schimbul său, la un an după ce l-a cumpărat de la Sepsi pentru 1,3 milioane de euro.

Andrei Nicolescu: "Nu ne-am înțeles cu Marius Ștefănescu. El voia să depășească banii de la FCSB"

Intrat pe lista neagră la FCSB, acolo unde are un salariu lunar de 18.000 de euro, Ștefănescu și-ar fi dorit o remunerație mai bună la Dinamo, aici fiind incluse și posibilele bonusuri de performanță. Președintele Andrei Nicolescu anunță că extrema campioanei a primit două oferte, însă nu s-a ajuns la un acord.

În aceste condiții, Nicolescu a anunțat că varianta Ștefănescu pentru Dinamo este "cam subiect închis".



"Degeaba se înțeleg cluburile dacă negocierile cu jucătorul nu funcționează. Ne-am blocat la solicitările jucătorului, care sunt mai mari decât actualul contract pe care îl are cu FCSB.



Mă refer la tot pachetul, inclusiv potențialele bonusuri. Da, el voia să depășească salariul și bonusurile de la FCSB. Erau o primă de instalare, care era mai mare decât echivalentul bonusurilor pe care le-ar fi putut primi la FCSB. Voia o sumă mai mare și la salariu, dar structura noastră este puțin diferită. Noi avem bonusuri individuale și bonusuri de echipă, care în partea cealaltă nu sunt.



Nu ne-am înțeles. Ideea de bază e că-și dorea un pic mai mult decât ce are în contract acolo. Noi am trimis două oferte. E foarte greu s-o facem și pe a treia. Înțeleg că diferența o consideră mare. Da, cam subiect închis. Dacă nu vedem o dorință și din partea cealaltă, e foarte greu. Nu că n-a fost o deschidere din partea lui, dar a fost o discuție foarte rece. Da, e posibil să fie închis subiectul", a spus Andrei Nicolescu, la Fanatik.