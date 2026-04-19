Direct din Bănie, Victor Angelescu a spus cât se termină Craiova - Rapid

Cu aproximativ o oră înainte de startul meciului, acționarul minoritar al giuleștenilor și președinte în Grant, Victor Angelescu, și-a făcut apariția la stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie.

Înainte să pătrundă în arenă, Victor Angelescu le-a spus reprezentanților mass-media că se așteaptă ca Rapid să câștige cu 2-1 confruntarea cu oltenii. Oficialul giuleștenilor mizează pe două goluri marcate de Claudiu Petrila.

”(n.r. Ce așteptări aveți?) Să câștigăm. (n.r. Un scor?) 2-1! Două goluri Petrila”, a spus Victor Angelescu.

De lângă el, Robert Niță, fost jucător la Rapid și o prezență constantă la emisiunile Play On Sport de pe VOYO pentru eșalonul de elită Premier League, a dat următorul pronostic: 2-0 pentru Rapid.

Craiova - Rapid, înainte de meciul direct

Meciul se va disputa într-o atmosferă incendiară. Trupa din Bănie este lider în Superliga la media de spectatori la partidele de pe teren propriu, atrăgând aproximativ 14.450 de fani la fiecare joc.

Din 2021, de la revenirea giuleștenilor pe prima scenă, cele două rivale s-au înfruntat de 16 ori. Bilanțul este favorabil alb-albaștrilor, care și-au adjudecat șapte victorii, în timp ce bucureștenii au bifat patru succese, restul de cinci dueluri încheindu-se la egalitate. Ultima întâlnire directă, desfășurată pe 8 martie 2026, s-a terminat nedecis, scor 1-1, golurile fiind semnate de Alexandru Dobre și Nicușor Bancu.

Disputa de duminică seară ar putea reprezenta un moment special pentru Răzvan Onea, fundașul oaspeților fiind la un singur pas de a bifa prezența cu numărul 150 în campionatul intern, dacă va fi trimis pe teren.