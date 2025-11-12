La insistențele lui Gigi Becali, ”Câinii Roșii” au fost de acord să renunțe la căpitanul de atunci al echipei, Dennis Politic, însă deloc ieftin.

Florentin Petre: ”Lui Dennis îi trebuie încredere, trebuie lăsat să joace!”

FCSB l-a oferit la schimb pe Alexandru Musi și a plătit și un milion de euro. Afacerea s-a dovedit de bun augur pentru Dinamo. Musi a confirmat la formația din Ștefan cel Mare, a marcat de trei ori și a oferit trei pase decisive în 17 meciuri.

De cealaltă parte, Politic nu a impresionat la campioana României, iar Gigi Becali a spus că se gândește să îl vândă pentru 300.000 de euro.

Florentin Petre, secundul lui Zeljko Kopic la Dinamo, spune că patronul de la FCSB ar trebui să aibă răbdare cu fotbalistul trecut prin academia lui Manchester United.

”Nu pot să spun că doar Dinamo a câștigat din punctul ăsta de vedere, pentru că Dennis e fotbalist. Dennis e fotbalist. Lui Dennis îi trebuie încredere, trebuie lăsat să joace, trebuie să fie sănătos în primul rând. Dacă îi dai încredere să joace 3-4-5 meciuri la rând și îl lași să se desfășoare cum vrea el, e fotbalist.

Noi am făcut o afacere foarte bună cu Musi. Aveam nevoie și de under, iar el este un under de calitate și ne ajută extraordinar de mult în concepția noastră de joc și de tot ceea ce ne dorim acolo”, a spus Florentin Petre, conform Fanatik.

Tehnicianul spune că Dennis Politic are nevoie de susținere, lucru greu de obținut la FCSB, acolo unde finanțatorul obișnuiește să îi critice dur pe jucători după meciurile mai slabe.

”Îl cunosc, am avut discuții cu Dennis. Îi lipsește încrederea. Lasă-l să joace. Vorbim așa în general despre jucători. Sunt jucători care rezistă foarte bine la presiune și sunt jucători pe care trebuie să-i ajuți să îți atingă potențialul maxim. Dennis este unul dintre jucătorii care trebuie să vorbești cu ei, trebuie să-i dai încredere, trebuie să-l ajuți atunci când are nevoie, trebuie să-i spui niște cuvinte frumoase atunci când merită și atunci când nu merită trebuie să-l susții în toate lucrurile, pentru că așa-ți câștigi vestiarul.

Eu așa am avut rezultate și așa mă iubesc jucătorii. Pentru că le vorbesc pe limba lor și le explic lucrurile. Cu Dennis am avut discuții extraordinar de multe, dar nu puteam să gestionez accidentarea. Aia nu ținea de mine”, a adăugat secundul lui Zeljko Kopic.

