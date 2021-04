Dinamovistii primesc si vesti bune! Un titular e gata sa revina dupa ce nu a jucat in ultimele saptamani din cauza unei accidentari

Dinamo are mari probleme sportive si orice jucator care poate ajuta e binevenit in acest moment.

Mihai Esanu, portarul titular al lui Dinamo dupa pauza de iarna, e pregatit sa revina in poarta cainilor, dupa ce a venit accidentat de la Campionatul European U21. In varsta de 22 de ani, Mihai Esanu a avut evolutii foarte bune in acest an, dar n-a mai aparat intr-un meci oficial de aproape o luna, de la esecul suferit de Dinamo cu Poli Iasi, scor 0-1.



Conform Prosport, jucatorul dinamovist ar putea reveni chiar din prima etapa a playout-ului, chiar daca Kongshavn nu a dezamagit in poarta cainilor in cele doua partide in care a fost prezent. Situatia este una dramatica pentru "caini", echipa fiind pe locul 14, pozitie ce i-ar duce la baraj pentru ramanerea in Liga 1 in sezonul urmator.

Antrenorul Gigi Multescu a declarat ca este la capatul puterilor, insa a fost convins de conducerea clubului sa mai continue pe banca echipei, cel putin pentru momentul actual.

Dinamo nu a retrogradat niciodata in istorie, dar finalul actualului sezon poate fi o pata neagra in CV-ul clubului, evolutiile din teren ale fotbalistiilor fiind de un nivel care nu i-ar permite nici sa prinda playoff-ul in Liga a 2-a.