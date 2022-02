Dinamo profită de situația lui Gaz Metan! Un jucător crescut de FCSB a ajuns în curtea „câinilor”

Luni-seară, Gaz Metan Mediaș a anunțat oficial că 9 jucători, cei mai valoroși, au fost declarați liberi de contract, cu obligativitatea să-și găsească un nou angajament în 5 zile, altfel se vor întoarce la echipă. Cu datorii uriașe și salariile neplătite de 5 luni, Gaz Metan este în pragul falimentului.

Gabriel de Moura (33 ani) și-a găsit chiar a doua zi un angajament. Fundașul dreapta a revenit la Dinamo, unde a evoluat în sezonul 2019-2020, și va pune umărul pentru a ajuta clubul din Ștefan cel Mare să se salveze de la retrogradare. însă, potrivit Fanatik, Flavius Stoican mai așteaptă un jucător la antrenamente. Este vorba de Răzvan Grădinaru (26 ani), fotbalist crescut de academia FCSB-ului, fiind legitimat la clubul roș-albastru între 2013 și 2016.

În acest sezon, Răzvan Grădinaru a bifat 23 de meciuri pentru Gaz Metan Mediaș, în care a oferit o pasă decisivă, cu FC Argeș, 2-2, fără a reuși să marcheze.

Cornel Dinu: „Am informații, au dispărut 3,5 milioane de euro!”

Cornel Dinu (73 ani) mărturisește că din contul clubului au dispărut 3,5 milioane de euro și că situația tragică în care se află Gaz Metan Mediaș este premeditată. De asemenea, fostul internațional român este de părere că Ilie Poenaru avea la dispoziție un lot solid care se putea salva de la retrogradare.

„Am fel de fel de informații pentru că am o anumită simpatie faţă de Gaz Metan. Am o melancolie...Gaz Metan are un lot bun, cu care ar trebui să se salveze. Am mulţi prieteni. Când vreau să aflu ceva, mă interesează din punct de vedere fotbalistic, mă apropii de adevăr.

S-au petrecut nişte lucruri neverosimile acolo. Au dispărut vreo 3 milioane şi jumătate de euro. Lucrurile nu sunt în regulă. Nu se poate să ajungi în halul ăsta având nişte sponsori puternici. Probabil este şi o premeditare. Nu-şi merită locul”, a declarat Cornel Dinu pentru Telekom Sport.

După ce a fost depunctată, din cauza datoriilor, cu două puncte, Gaz Metan Mediaș ocupă locul 13 după 26 de etape, peste Dinamo, care are doar 13 puncte.