Dinamo nu se orienteaza doar dupa fotbalisti spanioli! Clubul i-a prelungit contractul unui jucator de la academie pana in 2024!

Dinamo se uita si in propria academie pentru tinerele talente care pot sa faca pasul la echipa mare.

Dinamo i-a prelungit contractul pe inca 4 sezoane tanarului fotbalist, Catalin Magureanu (20 de ani). Anuntul a fost facut de directorul sportiv Rufo Collado pentru site-ul oficial al "cainilor rosii".

Jucatorul se afla de la varsta de 12 ani in Academia lui Dinamo. Magureanu a jucat pentru toate grupele de juniori ale clubului, a debutat in urmă cu 4 ani pentru Dinamo 2 in Liga a 3-a, a fost imprumutat la Dunarea Calarasi si CS Afumati, iar din aceasta vara face parte din lotul primei echipe.

2 meciuri a jucat Catalin Magureanu pentru prima echipa a lui Dinamo.

Etapa trecuta, Catalin Magureanu a fost titular in remiza cu FC Botosani (scor 1-1 pe stadionul din Stefan cel Mare).

