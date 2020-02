Ca in curtea scolii! Steaua a batut pe Dinamo la un scor incredibil! Cat s-a terminat partida din Liga 4

CSA Steaua a castigat la scor meciul cu Dinamo.

Echipa antrenata de Daniel Oprita s-a impus cu 9-1 in meciul cu Dinamo, disputat pe stadionul Coresi. Steaua este lider in Liga 4, cu 51 de puncte, la 8 lungimi avans de locul 2 ocupat de Bucharest United.

Ros-albastrii au marcat prin Zaharia (min. 16), Rasdan (min. 28, 35, 41, 68), Antohi (min. 34), Barbulescu (min. 35) si Enceanu (min. 54, 56), ajungand la un golaveraj de invidiat: 138 de goluri marcate si doar 5 primite.

In cazul in care Steaua va castiga Liga 4 in Bucuresti va disputa un baraj de promovare, in dubla mansa, cu invigatoarea din judetul Giurgiu.