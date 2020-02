LIVE TEXT Dinamo - Academica Clinceni, de la 20:30 | "Cainii" joaca primul meci din al treilea play-out consecutiv! Cu o victorie urca pe primul loc in "Grupa Retrogradarii"

Urmarim si comentam impreuna cele mai importante faze pe www.sport.ro, Facebook Sport.ro si aplicatia mobila sport.ro.

Dinamo incepe pentru al treilea an consecutiv in play-out, acasa, contra celor de la Academica Clinceni. In sezonul regulat, Dinamo a castigat cu Eugen Neagoe pe banca meciul tur, scor 4-2, iar in retur, atunci cand Dusan Uhrin preluase conducerea tehnica, scorul a fost egal, 2-2.

Cu o victorie in aceasta seara, "cainii" vor urca pe prima pozitie in play-out, cel putin temporar, la egalitate de puncte cu Viitorul. Echipa antrenanta de Gica Hagi va juca impotriva celor de la Voluntari, maine, de la ora 17:30.

Perovic s-a recuperat dupa accidentarea teribila din derby-ul cu FCSB si poate intra titular.

Echipe probabile

Piscitelli - Kostrna, Puljic, R. Grigore, Sin - I. Filip, Al. Rauta - V. Lazar, Fabbrini, R. Moldoveannu - Perovic

M.Santos - G.Matei, Patriche, Albu, Dobrescu - Humanes, Cebotaru - Merloi, Moussa, Sut - Vojtus

Clasament play-out

Viitorul 20p

Dinamo 17p

Sepsi 17p

Chindia 13p

Hermannstadt 13p

Poli Iasi 11p

Academica Clinceni 11p

Voluntari 10p