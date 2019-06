Dinamo devine Atletico Madrid de Romania?! Milionarul care e gata sa transforme TOTAL clubul: "Sunt dinamovist, pot sa ajut echipa!"

A aparut prima oferta pentru Negoita dupa esecul negocierilor cu Mircea Rednic!

Omul de afaceri Claudiu Florica e interesat sa ia Dinamo de la Negoita. Implicat acum cativa ani intr-un parteneriat cu Atletico Madrid, Florica a fost aproape si sa o preia pe FC Arges, insa n-a ajuns la un acord cu autoritatile din Pitesti.

In 2014, Florica il aducea la Bucuresti pe presedintele lui Atletico Madrid, Enrique Cerezo, pentru lansarea academiei de la Bucuresti. Acum cateva luni, Regal Sport, echipa lui Florica, a fost cedata noului Rapid. Florica a fost sef al companiei Fujitsu in Romania, iar in 2016 a fost pus sub acuzare in dosarul 'Microsoft 2' pentru complicitate la abuz in serviciu. Cazul viza incheierea si derularea ilegala a contractelor pentru licente cu mai multe ministere. Ulterior, Florica a devenit din acuzat denuntator si a scapat de vinovatie.

Florica recunoaste tratativele pentru preluarea lui Dinamo si spune ca vrea sa ajute clubul intr-un moment foarte dificil.

"Vreau sa cumpar clubul Dinamo de la Ionut Negoita. Sunt dinamovist de cand ma stiu si cred ca pot sa ajut echipa in acest moment. Despre negocieri nu vreau sa vorbesc prea multe pentru ca prefer discretia afacerii in sine. Pot sa spun doar ca voi fi patron singur, nu vreau sa cumpar alaturi de alti afaceristi. E vorba despre o structura, o socitate care imi apartie. Nu voi cere un alt audit pentru ca exista unul valabil. Raspunsul final il voi da in luna iulie, atunci voi putea spune daca am cumparat Dinamo sau nu. Acum e prea devreme sa discutam de echipa administrativa sau staff, nu ne putem da cu parerea despre ceva ce nu e al nostru. E posibil sa pastram, e posibil sa schimbam, la momentul potrivit vom vedea", a spus Florica pentru Fanatik.