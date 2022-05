Dinamo așteaptă ajutor de la Gaz Metan pentru a evita U Cluj la baraj: "De ce nu? Au jucat bine în ultimele meciuri"

Dinamo așteaptă ajutor de la Gaz Metan pentru a evita U Cluj la baraj

Există două scenarii prin care poate fi evitat duelul dintre cele două formații cu galerii înfrățite:

FC Hermannstadt să piardă contra Stelei în ultima etapă, iar Universitatea Cluj să învingă Concordia Chiajna. În acest caz, Dinamo ar înfrunta la baraj formația sibiană, care va coborî pe locul 3.

să piardă contra Stelei în ultima etapă, iar Universitatea Cluj să învingă Concordia Chiajna. În acest caz, Dinamo ar înfrunta la baraj formația sibiană, care va coborî pe locul 3. Dinamo să învingă UTA în ultima etapă, iar Chindia să nu câștige cu ultima clasată Gaz Metan Mediaș. În acest caz, bucureștenii ar termina pe locul 13 în Liga 1 și ar înfrunta ocupanta poziției a patra/cincea din Liga 2.

La conferința de presă premergătoare meciului cu UTA, ultimul din sezonul regulat, dinamoviștii au recunoscut că și-ar dori ca ultima clasată Gaz Metan, formație care se va desființa, să încurce Chindia, situție în care "câinii" ar putea da la baraj peste ocupanta locului 4 sau 5 din Liga 2.

"După meciul de ieri, va fi U Cluj în proporție de 80%, dar nu contează cu cine jucăm. Dacă suntem toți concentrați, vom obține un rezultat bun. Am văzut câteva părți din meciul cu Hermannstadt, ambele echipe sunt bune, însă, dacă noi ne facem treaba, atunci ne vom salva.

(n.r - Așteptați ajutor și de la Gaz Metan Mediaș?) Da. Nu știu, e o situație dificilă acolo, dar de ce nu? Au jucat bine în ultimele două-trei meciuri, iar poate noi învingem UTA și se schimbă echipa cu care vom juca. Dar, așa cum am zis, nu contează cu cine jucăm, noi trebuie să ne facem treaba", a spus Gabriel de Moura.

Dusan Uhrin se gândește și el la o posibilă surpriză produsă de Gaz Metan, însă spune că nu este atât de interesat de numele adversarei de la baraj.

"E ultimul meci, trebuie să ne concentrăm doar la noi. Trebuie să schimbăm echipa de start pentru că am luat multe cartonașe roșii. Cei care intră pe teren să-mi arate ce au mai bun și să facă un meci bun. Nu avem probleme de lot în afara suspendaților, Grădinaru, Pierret și Sebi Moga, de asemenea. Am vorbit cu toată lumea despre eliminări, eu consider că e o greșeală să iei roșu după ultimul fluier. Dacă Grădinaru a luat roșu după ultimul fluier, trebuia să ia și portarul de la Botoșani, dar a fost greșeala noastră.

Nu mă interesează cu cine jucăm. 80% vom juca cu U Cluj, care este o echipă bună. Da, și meciul lui Mediaș este important pentru noi, dar nu mă concentrez foarte tare la alte jocuri, ci la ale noastre. Nu contează cu cine vom juca, e o loterie, iar noi trebuie să ne pregătim jucătorii pentru a fi concentrați", a spus Uhrin.