Dica, REPLICA DURA pentru Rednic: "Am pierdut un milion de euro din cauza lui!" Momentul din 2010 care i-a marcat cariera antrenorului de la FCSB

Nicolae Dica nu i-a ramas dator lui Mircea Rednic.

Antrenorul lui Dinamo l-a atacat pe Dica inca de la prezentarea la Dinamo si a declarat ca el nu a avut probleme cu FCSB nici pe vremea cand echipa avea un antrenor capabil.

Dica a replicat in conferinta de presa dinaintea meciului cu Craiova: "Am pierdut un milion de euro din cauza lui".

"Am vazut si eu ceea ce a spus domnul Rednic. Vis-a-vis de numele dansului, mi-aduc aminte ca am pietrdut un milion de euro cand eram jucător. Mai multe nu vreau sa comentez. As putea sa fiu si eu ironic, dar nu mai sunt. Ceea ce vreu sa transmit este ca eu sunt un antrenor tanar. Incerc sa imi fac si eu un nume in aceasta bransa, in antrenorat, cu multă pasiune si multa munca. Voi vedea daca voi reusi sa ajung unul dintre cei mai buni antrenori din Romania", a declarat Nicolae Dica.

Momentul la care face referire Nicolae Dica s-a petrecut in urma cu 8 ani. Mircea Rednic era la acea data antrenor la Khazar Lankaran si l-a convins pe Dica sa plece de la Catania si sa vina in Rusia. Rednic s-a razgandit, iar Dica a ramas fara contract.

Intr-un final, Dica a ajuns la Manisaspor, in Turcia. Apoi, jucatorul Dica a revenit in Romania unde a mai jucat la Steaua, Mioveni si Viitorul.