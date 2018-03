Dica, ATACAT dur pentru tactica de la Steaua: "Sa joci asa e cea mai mare prostie! Steaua a avut mare noroc in tur!"

Antrenorul Stelei nu este de acord cu tactica folosita de Nicolae Dica in mai multe partide din acest sezon.

Dan Alexa, antrenorul celor de la Dunarea Calarasi, liderul din Liga a 2-a, a criticat tactica lui Nicolae Dica la partidele in care Steaua nu i-a putut folosi pe Denis Alibec si Eddy Gnohere, Florin Tanase fiind cel mai avansat jucator.

"In momentul asta, nu e indicat sa joci cu varf fals la Steaua. Varf fals in 4-2-3-1 e cea mai mare prostie. Marea sansa a Stelei a fost ca Gnohere a fost fantastic in prima parte a campionatului. Cand Alibec parea ca revine in forma, s-a accidentat si el la Medias, iar Gnohere a fost suspendat.



Daca jocul lui Budescu nu merge, tot jocul echipei sufera. Se intampla ceva la Steaua. Multi jucatori joaca sub nivelul lor" a spus Dan Alexa la Telekom Sport.