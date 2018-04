Dica a comis-o din nou :) L-a schimbat iar la pauza pe Budescu: "Am trimis secundul sa vorbeasca cu el" Reactia mijlocasului Stelei

Dica a comis-o din nou :)

Antrenorul Stelei l-a schimbat iar pe Budescu la pauza, insa de aceasta data mijlocasul nu a mai avut reactia care a iscat un scandal urias dupa meciul cu Craiova.

Budescu a fost inlocuit cu Teixeira la pauza meciului cu Astra, la scorul de 1-0 pentru Steaua. Budescu a ales sa urmareasca inceputul reprizei a doua din tunelul ce ducea la vestiare, iar la final nu a mai avut declaratii dure la adresa antrenorului.



"Erau toti aici (n.red. pe tunel). Era si Budi, era si Fainis, era si un om din staff-ul tehnic si ne-am bucurat cu totii. Important este ca suntem o echipa unita”, a declarat Pintilii la finalul meciului.

Dica si-a explicat decizia de a-l schimba din nou pe Budescu dupa primele 45 de minute: ”Am vorbit cu Budi, l-am schimbat pentru ca avea un cartonas galben si, venind pe culoar aici, intrand la vestiar, am vazut ca erau unele discutii cu arbitrii si imi era teama sa nu ia al doilea cartonas galben, de-asta l-am schimbat. Am trimis antrenorul secund sa vorbească cu el, pentru ca nu aveam timp in pauza, a inteles acest lucru”.

Dupa meciul cu Craiova, partida in care Budescu a fost scos la pauza, mijlocasul a avut o reactie dura la adresa lui Dica: "M-am simtit folosit si nerespectat!". Dupa aceasta declaratie Gigi Becali a fost nevoit sa intervina si sa-i impace pe cei doi.

