Dezvaluirile unui fost antrenor al Stelei: "Becali ma batea la cap sa il scot pe Dica! Schimbarile din min 46 sunt ale lui Becali, va spun singur!"

Fost antrenor la Steaua in 2011, Sorin Cartu spune ca recunoaste mana lui Becali in schimbarile pe care FCSB le face meci de meci

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

"Cele doua schimbari din minutul 46 sunt ale lui Becali, sigur asta", spune Sorin Cartu, fost antrenor al Stelei in 2011.

Cartu isi aminteste ca in perioada petrecuta la Steaua, Becali il teroriza sa nu il bage in teren pe Dica.

"Nu stiu cum poti sa reusesti acolo, indiferent de ce capacitate ai, de cat fotbal cunosti ca antrenor. Ceea ce face Gigi Becali la Steaua minimalizeaza calitatile antrenorului."

"Ma uit si acum, ce s-a intamplat la Iasi s-a mai intamplat si la alte meciuri. E clar ca schimbarile facute la pauza sunt facute de Gigi."

"Pentru ca un antrenor care are cunostinte despre fotbal nu poate sa faca doua schimbari in minutul 46. Astea sunt atitudinile unuia care n-are nicio treaba cu meseria asta."

"In perioada in care eram eu, daca va aduceti, cand am venit aveam 14 puncte de recuperat pentru titlu si asta era obiectivul, sa luam titlul. Deci nu erau discutiile astea."

"Cu Becali vorbeam inainte de meci sau dupa meci. Cele mai multe discutii le aveam pentru Dica. Ma intreba ca de ce joc cu el."

"Imi spunea sa nu joc cu el. Dica era la sfarsit de cariera, Becali zicea ca nu vrea sa il vada, ca il da afara in vara."

"Dar el era un jucator important, care tinea echipa."

"Cum spuneam, astea sunt schimbari facute de un om care nu are trairile antrenorului."

"Eu sunt convins ca nici Dica nu ar vrea sa il schimbe pe Budescu in minutul 46, stiind ca este un jucator care poate influenta un meci. Asa cum s-a intamplat cu Iasi, in tur, cand Budescu a decis victoria."

"Un antrenor care stie ca in timpul unui joc se pot intampla multe situatii nu face in fiecare meci doua schimbari la pauza", a spus Cartu la Ora exacta in sport.