Postul lui Keylor Navas pus in pericol! Real Madrid isi ia portar cu 60 de milioane

Real vrea sa achite pretul cerut de Roma pentru Alisson Becker intr-una dintre marile afaceri ale verii.

Este bine cunoscut faptul ca Real Madrid vrea sa transfere un portar de top al Europei si Alisson ar putea fi solutia. Dupa ce a cazut transferul lui De Gea, preferatul lui Florentino Perez , madrilenii au incercat sa ii aduca la Madrid pe Curtois si pe rivalul Oblak de la Atletico.

Nici cu omul celor de la Bilbao, Kepa Arrizabalaga, nu au reusit sa ajunga la un consens pentru ca in iarna tanarul portar si-a prelungit contractul cu echipa basca.

Astfel ca madrilenii s-au orientat spre unul dintre cei mai in forma portari ai Europei, Alisson Becker de la Roma. Italienii sunt dispusi sa se desparta de brazilian pentru suma de 60 de milioane de euro, care nu pare una deloc mare pentru galactici.

Postul lui Keylor Navas ar putea fi in pericol daca Alisson ajunge pe Bernabeu, dar costaricanul are un as in maneca. Zidane are incredere totala in Navas. Nu francezul a fost cel care a solicitat transferul unui portar nou, Alisson fiind dorit de presedintele clubului, Florentino Perez.

Keylor Navas a ajuns la Madrid in 2014 timp in care a castigat un campionat si doua Champions League, acesta fiind aproape de al treilea trofeu la rand. Brazilianul Alisson nu a castigat nimic cu As Roma pana acum, dar evolutiile sale l-au 'propus' pentru postul de portar la Real.