Marian Aioani, portarul giuleștenilor, a vorbit despre secretul din spatele formei remarcabile a echipei.



Rapid a adunat 19 puncte în primele nouă meciuri ale sezonului și se menține pe locul al doilea, la patru puncte în spatele liderului Universitatea Craiova. Alături de olteni, giuleștenii sunt singura echipă din campionat care nu a cunoscut încă gustul înfrângerii.



Portarul Marian Aioani (25 de ani) a subliniat că rezultatele pozitive au creat o atmosferă excelentă în cadrul lotului.



"Suntem foarte bine din punctul de vedere al motivării, ambiţiei. Ce văd la antrenamente zi de zi mă bucură. Suntem pe un drum bun şi sper să reuşim să o ţinem cât mai mult aşa", a transmis Aioani.



Omogenitatea, principalul atu



Goalkeeperul a dezvăluit că principala armă a echipei în acest start de sezon este omogenitatea grupului, un element pe care s-a pus accent încă din vară.



"Unul din motive e omogenitatea. În perioadele de transferuri precedente s-au schimbat mulți jucători şi deja avem 7-8 luni împreună, lucru care se vede. Pe acest lucru s-a mizat de la începutul sezonului, pe omogenitate", a adăugat portarul.



Întrebat despre lupta la titlu și despre principala rivală, Universitatea Craiova, Aioani a rămas precaut, amintind că sezonul este abia la început.



"Dacă te uiţi după ce fotbal au practicat în primele etape, plus calificarea în Conference League, da, ai putea spune, dar campionatul e abia la început şi mai sunt o grămadă de meciuri de disputat", a concluzionat fotbalistul din Giulești.

