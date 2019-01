Dezvaluire inimaginabila la procesul in cazul Ekeng! "Bag p**a in fata lui de negru" Inregistrarea facuta publica de procurori cu asistentul de pe ambulanta

Un episod greu de imaginat s-a derulat la procesul in cazul Ekeng.

Astazi a fost al cincilea termen in procesul in care medicul care l-a preluat pe Patrick Ekeng este acuzat de ucidere din culpa. Asistentul medicului, Stefan Razvan Badea, a fost audiat astazi.

Acesta a fost intrebat de ce a folosit injurii la adresa jucatorului in timpul unei convorbiri telefonice cu un prieten al sau.

GSP scrie ca oamenii legii ar fi inregistrat convorbirea telefonica a asistentului cu un prieten al sau, iar cadrul medical ar fi vorbit depsre Ekeng spunand: "bag p**a in fata lui de negru si in gura lui, ma doare in p**a ca a murit".

Medicul Mihaela Duta este acuzata de ucidere din culpa, insa audierile continua, pentru ca aceasta nu si-a recunoscut fapta.