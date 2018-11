Florin Tanase, reactie dupa ce a fost audiat in cazul mortii lui Ekeng! Ce le-a spus judecatorilor

Florin Tanase era pe teren cand Patrick Ekeng s-a prabusit pe teren.

Tanase, pe atunci la Viitorul, a fost chemat in calitate de martor in procesul decesului jucatorului de la Dinamo. Tanase se afla in apropierea lui Ekeng si a intervenit rapid, insa nu la fel au procedat si angajatii de pe ambulanta, iar fotbalistul a decedat in scurt timp.

"Le-am spus judecatorilor tot ce mi-am adus aminte de acum doi ani si ceva. Ce am declarat si atunci imediat dupa ce s-a intamplat tragedia. Audierea a fost simpla. Am dat o declaratie imediat dupa moartea lui Ekeng si mi-am mentinut-o si azi. Nu imi face placere sa vorbesc despre acest subiect”, a spus Florin Tanase, pentru Telekom Sport.



"EKENG AVEA MAXILARUL BLOCAT!"

Tanase are amintiri socante cu momentul in care Ekeng a suferit stopul cardiac.

"Tin minte ca a cazut in spatele meu. M-am dus sa-l iau de mana si sa-l intorc intr-o parte. Ekeng era in spatele meu, eu eram la centrul terenului. S-a auzit cazatura. Am vazut ca era intins. Nu mai stiu daca am fost primul langa el. L-am luat de o mana si l-am intors pe o parte, cazuse pe spate. Se auzea un horcait. Avea maxilarul blocat, isi pierduse cunostinta. Ochii erau blocati, deschisi.

Nu stiu ce sa zic, imediat a venit medicul clubului Dinamo. L-a pus pe spate si a inceput sa-l resusciteze. L-a apasat pe piept si nu imi aduc aminte. La un minut sau un minut si jumatate a venit ambulanta. Nu am vazut doctorul. Nu stiu cine era doctorul. Oamenii de la ambulanta au luat targa. Cand l-au pus pe targa, nu mai respira, asta am observat. Cam doua-trei minute a durat pana l-au urcat in targa. L-au si scapat, se lasa targa in jos. Nu stiu ce i-au facut cat au stat pe teren, eram intors cu spatele", a spus Florin Tanase, citat de Gazeta Sporturilor.